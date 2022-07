Posted at 5:42 PM, Jul 08, 2022

NOTE: Edgar Cedillo has translated this story for our Spanish-speaking community members in Montana. BOZEMAN — La Policía De Bozeman reportó que un hombre de 19 anos murio siendo apuñalado en la madrugada del Jueves. El jueves aproximadamente a la 1am, el Departamento de Policía de Bozeman recibió dos llamadas al 9-1-1, en la segunda llamada se reportó que un hombre se había apuñalado así mismo. Cuando la policía llegó a la residencia ubicada en la cuadra 4200 de Brendan Street encontraron a una mujer y a un hombre. El hombre fue identificado como Fransisco Padilla Canales de 42 años, los dos fueron llevados al Centro de Ley y Justicia de Gallatin County. La mujer reveló a detectives que estaba involucrada en una relación con la víctima. Según los documentos de courte la mujer le dijo a los detectives que ella y la víctima miraban televisión en la madrugada del jueves en una recamara cuando Padilla-Canales entro al cuarto y supuestamente le dio un puñetazo a la víctima. La mujer le dijo a los detectives que tenía miedo por su seguridad. Según los reportajes de policía en la entrevista con detectives padilla canales supuestamente confesó entrar a la casa y apuñalar a la víctima con un cuchillo en el pecho.. también expresó que decido decirle a policía que la víctima intentó suicidarse y colocó el cuchillo cera de la víctima.. El sospechoso Padilla- Canales apareció en Corte de Justicia el Jueves. Padilla Canales fue acusado de homicidio deliberado,Robo agravado,manipulación de evidencia físico,secuestro agravado y manipulación de testigo. La Officina de Sheriff de Gallatin County confirmo como Lesman Joan Escobar-Andara de 19 años.



